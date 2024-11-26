Евросоюз усилит военную поддержку Украины
- 26.11.2024, 5:07
Об этом заявил министр обороны Германии.
Европейские партнеры усилят военную поддержку Украины.
Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Reuters.
Отмечается, что глава Минобороны Германии вместе с британскими, французскими, итальянскими и польскими коллегами обсудили, как усилить оборонную поддержку Украины после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Эта встреча состоялась в Берлине.
«Нашей целью должно быть предоставление Украине возможности действовать с позиции силы», - подчеркнул Писториус.
По его словам, миссия НАТО (NSATU) возьмет на себя координацию западной военной помощи Украине в январе.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тоже повторил обещание Писториуса об увеличении помощи Украине. Также он заявил, что Европа должна больше вкладываться в собственную безопасность.
«Сегодня мы обязаны это четко сказать — Европа должна усилить свои усилия, когда речь идет о помощи Украине, но прежде всего... когда речь идет о ее собственной безопасности. Без больших затрат, без осознания в каждом европейском обществе времени, в котором мы живем, все ничто», - сказал глава оборонного ведомства Польши.