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Евросоюз усилит военную поддержку Украины

  • 26.11.2024, 5:07
Евросоюз усилит военную поддержку Украины

Об этом заявил министр обороны Германии.

Европейские партнеры усилят военную поддержку Украины.

Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Reuters.

Отмечается, что глава Минобороны Германии вместе с британскими, французскими, итальянскими и польскими коллегами обсудили, как усилить оборонную поддержку Украины после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Эта встреча состоялась в Берлине.

«Нашей целью должно быть предоставление Украине возможности действовать с позиции силы», - подчеркнул Писториус.

По его словам, миссия НАТО (NSATU) возьмет на себя координацию западной военной помощи Украине в январе.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тоже повторил обещание Писториуса об увеличении помощи Украине. Также он заявил, что Европа должна больше вкладываться в собственную безопасность.

«Сегодня мы обязаны это четко сказать — Европа должна усилить свои усилия, когда речь идет о помощи Украине, но прежде всего... когда речь идет о ее собственной безопасности. Без больших затрат, без осознания в каждом европейском обществе времени, в котором мы живем, все ничто», - сказал глава оборонного ведомства Польши.

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