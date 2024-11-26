В НАТО обсуждают превентивные удары по РФ 2 26.11.2024, 8:03

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Альянс больше не придерживается подхода «ждать нападения».

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия России значительно увеличилась численно, при этом ее качество снизилось, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что на данный момент Россия не представляет такой угрозы, как в феврале 2022 года, что дает время для подготовки, включая увеличение инвестиций в оборонную промышленность. Он подчеркнул необходимость предприятий адаптироваться к «сценарию военного времени», чтобы минимизировать уязвимость перед шантажом со стороны стран, таких как Россия и Китай.

Адмирал напомнил, как в начале российского вторжения Россия прекратила поставки газа в Европу, что выявило зависимость от таких поставщиков. Он подчеркнул, что зависимость Запада от Китая, например в области редкоземельных материалов (60% добычи и 90% переработки), а также химических ингредиентов для лекарств, является стратегической уязвимостью

По словам Бауэра, бизнес-лидеры Европы и США должны осознать, что их коммерческие решения имеют серьезные последствия для национальной безопасности.

Кроме того, он отметил, что НАТО обсуждает возможность превентивных высокоточных ударов по российской территории в случае угрозы нападения.

Бауэр заявил, что Альянс больше не придерживается подхода «ждать нападения и только потом реагировать». Вместо этого обсуждаются сценарии нанесения ударов по пусковым установкам и другим военным объектам в России для предотвращения агрессии.

Он назвал положительным изменившееся отношение НАТО, которое теперь больше акцентируется на активной защите, чем на исключительно оборонительных

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