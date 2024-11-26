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Лукашенко будут дожимать

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  • Дмитрий Болкунец
  • 26.11.2024, 8:08
  • 10,754
Лукашенко будут дожимать

Или он повторит судьбу Пригожина.

28 ноября Александр Лукашенко собирается посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Астане.

Политбюро требует от Лукашенко перебросить военных из Беларуси в Курскую область, чтобы выполнить обязательства, связанные с соглашениями, подписанными им ранее в обмен на кредиты.

Учитывая, что Лукашенко публично «кинул» Путина, нарушив обещание не участвовать в выборах, возникает вопрос: будут ли его «дожимать» за это, или он последует судьбе Пригожина? Какую цену за участие тирана в «выборах» заплатит народ Беларуси? Возможно, условием дальнейшей поддержки Лукашенко со стороны Кремля будет отправка военнослужащих из Беларуси на войну. Для него жизни людей не имеют значения, если это поможет удержаться у власти. Ситуация выглядит угрожающей не только для Беларуси, но и для всей региональной безопасности.

Армения приняла решение отказаться от участия в саммите ОДКБ в Астане.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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