В Беларуси вводят новшества по ЖКХ 26.11.2024, 8:13

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Уже с 1 декабря.

С 1 декабря в Беларуси разработает несколько новшеств по расчету и оплате жилищно-коммунальных услуг. Они предусмотрены постановлением правительства. «Зеркало» составило подборку изменений.

Изменения по перерасчету платежей за ЖКУ

Правительство введет ограничения по перерасчету платежей за некоторые жилищно-коммунальные услуги для тех, кто не живет в своем жилье больше десяти суток. Речь как о выезде за границу, так и о перемещении в пределах страны.

Сейчас белорусам, которые больше десяти суток не живут в квартире (в которой зарегистрированы — проще говоря, прописаны), могут перерассчитать плату за некоторые коммунальные услуги. Причем срок, за который возможно вернуть часть денег за отдельные ЖКУ, не прописан: хоть за один год, если человека столько не было в жилье, хоть пять лет. Но есть список причин, по которым могут сделать такой перерасчет.

Теперь же правительство установило, что пересмотр платежей возможен не более чем за три года.

Корректировки по оплате ЖКУ

С декабря также введут изменение по оплате жилищно-коммунальных услуг. Новшество затронет тех, у кого образовалась по ним задолженность. Так, сейчас коммунальники могут отключать пользователей от жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если у них без уважительной причины образовалась задолженность за два и более месяца. Перекрыть, к примеру, воду, возможно, если через пять дней после вручения неплательщику письма с требованием оплаты он не внесет платеж.

Совмин с 1 декабря введет некоторые корректировки в эту схему борьбы с должниками за ЖКУ. Так, требовать оплаты таким способом смогут не только коммунальники, но и организации, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда (к примеру, товарищества собственников). В последнем случае — за пользование жилым помещением.

Также Совмин уточнил, каким способом разрешено отправлять подобные уведомления неплательщикам. Сейчас это можно сделать заказным письмом через почту или вручить лично под расписку. С 1 декабря к этим способам также добавится вариант с национальной почтовой электронной системой. Эту услугу оказывает «Белпочта».

Правительство также конкретизировало, когда уведомление с требованием оплаты будет считаться доставленным. Если коротко: отказ получать письмо не поможет избежать отключения от ЖКУ, если не оплатить задолженность.

Начисление платежей по-новому

С 1 декабря также владельцам некоторых квартир будут по-новому начислять платежи за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Изменение вводят для недееспособных людей, которые постоянно проживают в учреждениях социального обслуживания. К примеру, в социальных пансионатах.

Для этих людей с 1 декабря введут возможность оплачивать по льготным тарифам отопление и техобслуживание за их пустующие квартиры (если там никто больше не зарегистрирован). Но для этого их законным представителям надо обратиться в расчетно-справочный центр по месту нахождения жилого помещения.

«Также, если в этих квартирах отсутствуют приборы учета воды, электроэнергии или газа, то плата за такие коммунальные услуги начисляться не будет, — уточняли ранее в Минжилкомхозе. — Напомним, что сегодня в таких квартирах плата начисляется исходя из условного количества граждан и по нормам потребления».

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