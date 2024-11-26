Российский военный навел удар ATACMS на ЗРК С-400

Российский военный навел удар ATACMS на ЗРК С-4009
- 26.11.2024, 8:32
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Он записал видео.
К украинскому удару по военному объекту в Курской области в ночь на 25 ноября косвенно оказался причастным российский военный. Оккупант разместил в интернете видео, где рассказал о местонахождении С-400 в Курской области,
Об этом можно узнать из Telegram-канала «Украина 365».
В кадре российский оккупант, который находится в Курской области возле аэропорта, о чем он сам и сообщает. Военный снял видео, где показал систему ПВО и рассказал, где этот ЗРК С-400 находится. По указанному «адресу» очень скоро прилетели ракеты ATACMS, которые ликвидировали цель, возможно, действуя «по подсказке» из занимательного видео.
Также во время одного из ударов дальнобойными ракетами в Курской области был ликвидирован расчет российского ЗРК.