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Российский военный навел удар ATACMS на ЗРК С-400

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  • 26.11.2024, 8:32
  • 8,096
Российский военный навел удар ATACMS на ЗРК С-400

Он записал видео.

К украинскому удару по военному объекту в Курской области в ночь на 25 ноября косвенно оказался причастным российский военный. Оккупант разместил в интернете видео, где рассказал о местонахождении С-400 в Курской области,

Об этом можно узнать из Telegram-канала «Украина 365».

В кадре российский оккупант, который находится в Курской области возле аэропорта, о чем он сам и сообщает. Военный снял видео, где показал систему ПВО и рассказал, где этот ЗРК С-400 находится. По указанному «адресу» очень скоро прилетели ракеты ATACMS, которые ликвидировали цель, возможно, действуя «по подсказке» из занимательного видео.

Также во время одного из ударов дальнобойными ракетами в Курской области был ликвидирован расчет российского ЗРК. 

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