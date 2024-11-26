В Беларуси появился новый вид мошенничества 26.11.2024, 8:46

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Они предлагают заработок от имени «Белтелекома».

Мошенники рассылают рекламу в соцсетях с предложением заработать без усилий от имени «Белтелекома», сообщает БелТА со ссылкой на ведущую белорусскую телекоммуникационную компанию.

В «Белтелекоме» отметил, что фейковая информация от имени «Белтелеком» фиксируется в последнее время.

«РУП «Белтелеком» не имеет отношения к ресурсу, предлагающему пассивный заработок», - отметили на предприятии и порекомендовали в случае получения похожих сообщений не передавать свой номер телефона, зафиксировать номер телефона звонившего, чтобы передать его в милицию.

Что касается перехода на указанные в сообщениях мошенников ссылки – игнорировать их, как пропускать мимо и другие действия, которые просят выполнить нечистые на руку люди.

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