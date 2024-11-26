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«Какое-то мутное фуфло»

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  • 26.11.2024, 9:02
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«Какое-то мутное фуфло»

Z-пропагандист усомнился в мощности «Орешника».

В России начали сомневаться, что показательный удар ракетой «Орешник» по Днепру был успешным.

Об этом открыто заявил известный Z-блогер Fighterbomber. Он прокомментировал появление спутниковых снимков с последствиями удара.

Никакого серьезного ущерба «Южмашу» не было нанесено, пишет «Диалог».

«Миру продемонстрировали какое-то мутное фуфло, и вообще, мы не хотели ничего поражать», — с сарказмом написал он, комментируя отсутствие серьёзных разрушений или впечатляющего результата от запуска.

По его словам, заявления о том, что ракета обладает мощью даже в неядерном исполнении, не соответствуют реальности. В опубликованных снимках нет следов разрушений, соответствующих заявленной мощности, что вызывает сомнения в эффективности «Орешника».

Российский блогер также подчеркнул, что целью запуска, якобы была не демонстрация разрушений, а проверка точности и скорости удара боеголовок. Однако даже эти заявления звучат противоречиво на фоне обещаний Путина.

Z-пропагандисты начали осознавать, что «Орешник» не произвёл ожидаемого эффекта ни внутри страны, ни за её пределами. Напротив, после точечных дальнобойных ударов по территории России ракета не смогла стать фактором, внушающим страх или демонстрирующим превосходство. 

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