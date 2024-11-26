Британия тайно передала Украине новую партию Storm Shadow 26.11.2024, 9:09

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Десятки крылатых ракет.

Великобритания недавно передала Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Как пишет Bloomberg, поставка состоялась до решения британского правительства отменить ограничения для Вооруженных сил Украины на использование данного вооружения, а также аналогичного решения американцев относительно своих дальнобойных ракет.

По словам источников издания, речь идет о «десятках крылатых ракет Storm Shadow». В то же время собеседники отказались уточнять, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.

Как отмечается, передача новой партии ракет Storm Shadow для Украины состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который пообещал продолжать поддерживать Украину в ее самозащите против военной агрессии России.

«Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности», - рассказали источники.

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