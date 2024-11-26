Евро в Беларуси также начал разгоняться 26.11.2024, 9:12

В некоторых банках — выше 3,7 рублей.

Доллар и евро подорожали 25 ноября на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. На этом фоне утром во вторник, 26-го числа, курс продажи европейской валюты в некоторых банках превысил отметку в 3,7 рубля. «Зеркало» посмотрело, в каких финучреждениях выгоднее покупать доллары, а в каких — евро.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,52 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — 3,474 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «Сбер Банк» — 3,47 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,7 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — в «Альфа-Банке» (3,63 рубля). Евро достиг планки в 3,7 рубля также в «Статусбанке», но речь про онлайн-курс. Он составляет 3,71 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,635 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Альфа-Банке» — 3,33 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,44 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банк»), а самый низкий — 3,337 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).

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