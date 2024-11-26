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Условия Кремля

  • Михаил Басараб
  • 26.11.2024, 9:17
  • 2,444
Условия Кремля

Стоит наконец по-взрослому принять очевидное.

Похоже, вокруг какой-то массовый психоз: «скоро будет мир», «вот увидите, скоро договорятся»...

У меня один вопрос в ответ: о чем договорятся?! Неужели нет ощущения момента? Мы просто офигеем от того, какие условия россияне выставят нам. И эти условия будут не о прекращении огня, а о том, какой должна быть Украина. Поверьте, жить в такой Украине, в которой предложит Кремль, не захотите ни вы, ни ваши дети.

Ничего другого в переговорах, которыми грезят мечтатели, не будет. Поймите это. Потому что не ради клочка выжженной донецкой земли они это все начинали.

Поэтому успокойтесь. Никто ни с кем ни о чем не договорится. А если договорится, то это продлится считанные недели или месяцы. Дальше снова все продолжится. Только уже в худших для нас обстоятельствах, потому что на нас уже будут давить невыгодные подписанные обязательства, а мир еще больше охладеет к нашим проблемам.

Стоит наконец по-взрослому принять очевидное: война не прекратится до тех пор, пока Москва не потеряет способность продолжать эту войну. Надо искать возможности не договориться, а лишить врага возможностей. Нравится это или нет, но другого не дано. Нет, ну если хочется вернуться в ГУЛАГ, то кто же нам тогда врач.

Михаил Басараб, «Фейсбук»

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