«Лукашенко не сможет перевернуть страницу» 26.11.2024, 9:29

Что думают о ситуации белорусы внутри страны.

Белорусы намерены бойкотировать «выборы», которые пройдут в январе следующего года. Об это они рассказали «Салiдарнасцi».

Все имена собеседников изменены.

Степан, 43 года. «Все понимают, что это выборы без выбора»

— В последнее время в Бресте растянули баннеры и плакаты с рекламой «выборов». Но не скажу, что много. В Минске, как рассказывают друзья, и в дождь, и в холод собирают подписи за Лукашенко.

Все понимают, что это выборы без выбора. Лично я голосовать не пойду. Будет только отметка, что посетил, а результат – и так ясен. Так зачем участвовать в этом и тратить свое время?

Собеседник отмечает, что люди в его окружении обсуждают тему политики только с проверенными или близкими людьми:

— Все стараются избегать этого, потому что не знают, каким боком выйдет. К нам недавно пришел новый коллега и мы тоже при нем первое время ничего такого не обсуждали.

Из последних новостей, отмечает Степан, его также возмутило предложение Лукашенко о назначении руководителей частных компаний райисполкомом.

— Прочитал мнение, что, возможно, таким образом хотят пристроить на работу бывших силовиков. Они выходят на пенсию в 45 лет. Знаю, что даже те, кто ушел до 2020 года, не могли найти новую работу. Так что очень логичное мнение.

Что сейчас волнует людей? Мужчина называет несколько тем. Во-первых, в Бресте – это сложности с получением визы (а у многих брестчан дети живут в Польше). Во-вторых, зарплаты, подорожание доллара и цены в магазинах.

— Картошка стоит 2 рубля, и она почти вся гнилая. Причем так во многих магазинах. Это ужас. В остальном, на прилавках всего хватает.

Правда, в других сферах санкции заметны. Допустим, нам по работе нужны какие-то американские запчасти. В Беларуси их нет. Но есть в России. Хотя, казалось бы, там тоже санкции.

Артем, 24 года. «Все понимают: Лукашенко ничего не может сделать, чтобы перевернуть страницу»

— Ни у кого, с кем я общаюсь, нет сомнений, кто «победит» на «выборах». Но у людей возникает вопрос — зачем так нагло?

Во многих госструктурах заставляют ставить подписи за Лукашенко, это многих задевает, и тема политики активно поднимается в разговорах.

Сам Артем тоже работает на госпредприятии. Он рассказывает, что раньше сбором подписей за выдвижение в кандидаты занимался отдел кадров, при этом ставить подписи никто не заставлял. Сейчас же это поручили руководству, и, если кто-то ставить свою подпись не хочет, на него могут накричать или пригрозить увольнением.

Голосовать 26 января парень не собирается.

— Я не хочу идти, это просто профанация. Но не знаю, чего ожидать. Не удивлюсь, если нас под ручку поведут на досрочное голосование, — говорит собеседник «Салідарнасці». — Но, кстати, даже несмотря на принуждение, все понимают: Лукашенко ничего не может сделать, чтобы перевернуть страницу. Даже его сторонники поняли, что жить как раньше уже не получится — другие времена.

При этом я бы отметил, что сейчас многие люди в Беларуси больше думают не о том, что Лукашенко «победит», а о том, что экономическое состояние страны ухудшается.

Ангелина, 24 года. «Народ сплотился в 2020-м, а сейчас все молчат и боятся»

— Никакой особенной «предвыборной» атмосферы в Минске я не чувствую.

Крутят рекламу «выборов», в продуктовых магазинах собирают подписи за кандидатов.

Никаких ожиданий от этих выборов у меня тоже нет. Понимаю, что это просто формальность и фальшь — все останется, как прежде. Я даже не вижу смысла в них участвовать. Хотя, честно, говоря, боюсь, что из-за этого ко мне могут возникнуть вопросы. Думаю даже взять больничный на этот период.

Девушка также отмечает, что не обсуждает тему политики со своим окружением:

— Недавно подумала: как же сплотился народ в 2020 году, а сейчас все молчат, боятся что-то сказать.

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