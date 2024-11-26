ВСУ полностью зачистили Купянск от россиян
- 26.11.2024, 9:35
Город полностью под контролем Украины.
В ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что Силы обороны Украины завершили зачистку города Купянск на Харьковщине.
«Силы обороны Украины завершили зачистку Купянска», говорится в сообщении.
В то же время, аналитики сообщают о продвижении российских войск в районе Новомлинска Харьковской области, а также в населенных пунктах Дальнее, Константинопольское, Раздольное, Петровка и Курахово в Донецкой области.
В ночь на 14 ноября проект DeepState зафиксировал новые успехи оккупационных войск России на востоке Украины. В частности, россиянам удалось захватить Ильинку и зайти в Купянск.
25 ноября Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из поселка Копанки Харьковской области, захватив в плен нескольких российских бойцов. Часть из них находится под следствием в России, другие уже осуждены.