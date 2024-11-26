Министр Кубраков «отмазывал» главаря милицейской банды 7 26.11.2024, 9:43

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фото: БЕЛТА

Теперь бандиту в погонах грозит 20 лет тюрьмы.

Выходит на финишную прямую одно из самых громких уголовных дел года — история банды налетчиков в балаклавах, которые грабили дальнобойщиков по всей Беларуси. Большинство участников получили минимальное наказание, а вот их руководителю, милиционеру Михаилу Згирскому, скорее всего, дадут огромный срок, пишет «Наша Нива».

В мае 2024 года силовики отрапортовали о задержании пяти человек, которые обворовывали припаркованные фуры. Пока водитель спал в кабине, преступники взламывали замок грузового отсека, загружали свой микроавтобус краденым товаром и уезжали с места преступления.

«Они действовали в Брестской, Могилевской, Минской и Гомельской областях», — сообщала тогда пресс-служба МВД.

Называлось имя руководителя банды — 27-летнего сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД Михаила Згирского.

Он не только давал участникам банды информацию о ходе расследований уголовных дел по совершенным эпизодам и принимал участие в планировании грабежей, но и сам участвовал в этих налетах. В квартире Згирского нашли другое, отличное от табельного, оружие, которое фигурировало в заявлениях потерпевших. А также одежду с ориентировок и балаклаву.

После этого в Докшицах поменяли милицейское руководство — как допустили ситуацию?

Но публично руководство МВД тогда решительно опровергло информацию в независимых СМИ. Министр Иван Кубраков тогда выступил с видеозаявлением: мол, банда была, но никакой милиционер в нее не входил. О судьбе Михаила Згирского он, естественно, промолчал.

Как выяснилось, силовики решили выделить дело Згирского в отдельное производство — чтобы не пятнать ведомство.

Тем временем остальных налетчиков успели осудить. Приговор получился шокирующе гуманным. Пока интернет-комментаторам дают реальные сроки в колонии, четырем грабителям фур дали… домашнюю химию. И только один из них, рецидивист, получил 4 года колонии.

Примечательно, что в их приговоре фигурируют кражи только в Гомельской и Минской областях — хотя на старте им инкриминировали приключения и в Брестской, и в Могилевской областях.

А теперь начинают судить Михаила Згирского. В одной клетке с ним будет сидеть друг детства — Александр Перепечко.

О 27-летнем Александре Перепечко известно меньше. Отслужил в армии, жил в агрогородке Березки под Докшицами. В конце 2022 года за кражу его приговорили к общественным работам. По нашим данным, он планировал налеты вместе со Згирским и выполнял роль водителя, который забирал и вывозил на продажу награбленное.

Згирскому и Перепечко инкриминируют не просто кражи, а значительно более серьезное обвинение.

Это «вымогательство, совершенное группой лиц, или с угрозой убийством или причинением тяжких телесных повреждений, или с целью получения выгоды в крупном размере» (ч. 3 ст. 208 УК) — от 5 до 15 лет колонии.

Также в обвинении (возможно, только у Згирского) есть «злоупотребление властью или служебными полномочиями» (ч. 2 ст. 424 УК) — от 2 до 6 лет колонии.

Методом сложения наказания Згирский может получить до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что Згирского и Перепечко — напомним, оба жили и работали в Докшицком районе — судят в Несвижском районе.

Что же они могли делать под Несвижем? Скорее всего, их связывает с этим регионом только то, что через его территорию проходит трасса М1 и есть стоянка для фур, которые и грабили под контролем милиционера Згирского.

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