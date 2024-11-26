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«Не лезьте сюда, пацаны»

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  • 26.11.2024, 9:52
  • 10,742
«Не лезьте сюда, пацаны»
иллюстративное фото

Российский командир перед смертью записал видео.

Под Курском российский командир с позывным «Ларкин» записал видео, в котором рассказал, что происходит в зоне боевых действий, сообщается в соцсетях Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

«Пацаны... Если видео посмотрите, не лезьте сюда никогда. Не ищите счастья, не ищите себя», — говорит россиянин, подчеркивая, что он пожалел уже не один раз, что приехал на войну.

Стоит отметить, что через несколько часов Ларкин был ликвидирован бойцами ВСУ. А до этого он со своими подчиненными практически полностью уничтожил один из населенных пунктов под Курском, пытаясь выбить оттуда подразделения Галицких десантников украинской армии.

«Понеся потери, россияне разбежались по подвалам. Напуганные, без связи, воды и еды, они почти неделю ждали подкрепления, но вместо этого получили приказ на еще одну попытку мясного штурма, который для Ларкина и его подчиненных оказался последним», — подчеркивают украинские военные из ДШВ.

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