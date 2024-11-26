У банкира, близкого к белорусскому режиму, в Москве забрали недвижимость

У банкира, близкого к белорусскому режиму, в Москве забрали недвижимость2
- 26.11.2024, 10:05
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Сам он находится в тюрьме.
Почти три десятка московских торговых объектов и бизнес-центров, связанных с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, были конфискованы судом в пользу государства. Как пишет «Коммерсант», общая площадь конфискованной недвижимости превышает 1,5 млн кв. м.
Эксперты рынка недвижимости отмечают, что многие из этих объектов довольно стары и требуют реновации. Но почти все они расположены в местах с хорошей проходимостью и транспортной доступностью.
«Основная ценность этих объектов — это их расположение. Несмотря на то, что многие из них уже старые, тем не менее в них есть пул арендаторов, они работают, и эти места, скажем так, намоленные, туда ходят люди», — прокомментировал ситуацию вице-президент Московского Союза торговых центров Павел Люлин.
Специалисты говорят, что среди конфискованных объектов есть много интересных. А самым «лакомым кусочком» из них называют знаменитый «Горбушкин двор» площадью 60 тыс. кв. м в престижном районе на западе Москвы.
Возможно, некоторые из менее удачливых проектов закроют или снесут. А на их месте построят что-то новое. Кстати, недавно в Москве были национализированы такие важные объекты из портфеля Алексея Хотина, как отель Four Seasons, расположенный напротив Кремля.
В СМИ Алексея Хотина, который является выходцем из Беларуси, нередко называют кошельком Лукашенко.
Еще в сентябре 2017 году подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины — выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко — в 1994г.
Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко», — писала «БелГазета».