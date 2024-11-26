Шольц раскрыл детали своего звонка Путину 4 26.11.2024, 10:06

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Олаф Шольц

Беседа не была приятной.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным он призвал его вывести свои войска с территории Украины и заверил, что Запад не прекратит поддерживать ее.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

«Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска», — отметил канцлер Германии.

Он также заявил, что решение провести разговор с российским диктатором было «ответственным и необходимым», в то же время сама беседа «не была приятной».

«Как вы знаете, я встречался с ним перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко дал понять, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать. В конце концов, в этой стране есть люди, которые верят, что простой телефонный звонок принесет мир на следующий день. Конечно, это не так», — рассказал Шольц.

Он также ответил на обвинения в том, что пытается провести избирательную кампанию ценой помощи Украине.

«Это стыдно. Я это прямо говорю всем, кто так говорит… В Европе идет война. Это вопрос, который вызывает большое беспокойство у граждан этой страны, в том числе и у меня… И почти не было замечено, что Германия уже давно стала самым большим сторонником Украины под моим руководством (после США — ред.). Тем не менее, идет война. И в этой войне надо хорошо подумать о том, как действовать мудро и благоразумно», — подчеркнул Шольц.

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