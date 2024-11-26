Ученые нашли свидетельства абстрактного мышления у неандертальцев

Ученые нашли свидетельства абстрактного мышления у неандертальцев3
- 26.11.2024, 10:08
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Неожиданное открытие в пещере.
Испанские ученые обнаружили доказательства того, что неандертальцы имели абстрактное мышление. Вероятно, они собирали объекты, не имеющие практической ценности, пишет «Нож».
Исследователи нашли в пещере пятнадцать морских окаменелостей, в том числе раковины моллюсков. Их расположение говорило о связи со временем проживания там неандертальцев.
Большинство найденных окаменелостей были собраны вдалеке от пещеры, не подвергались модификации и не имели признаков использования. Лишь одну из них могли использовать в качестве молотка.
Историки считают, что неандертальцы собирали раковины из-за символического или эстетического интереса. Они также могли использовать их в социальных практиках обмена или дарения.
Участие в подобных действиях, в свою очередь, свидетельствует о способности к абстрактному мышлению, что улучшает понимание культурной сложности неандертальцев.