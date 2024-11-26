Казахстан готовит «нефтяной сюрприз» для России

Казахстан готовит «нефтяной сюрприз» для России1
- 26.11.2024, 10:18
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В Кремле не будут рады.
Казахстан планирует увеличение ежегодного объема поставки нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.
Об этом, как пишет казахстанское издание «Курсив», заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Соответственно, объем снабжения трубопроводом может возрасти более чем в 13 раз.
«Есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов снабжения казахстанской нефти в этом направлении как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров», – заявил министр.
Конкретных терминов он не назвал.
Как пишет Reuters, увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану сократить более 80% поставок, которое сейчас идет через Россию,
Казахстан отправляет сырую нефть танкерами через Каспийское море на экспорт по трубопроводу БТД, пересекающему Азербайджан, Грузию и Турцию.
По словам министра, в этом году Казахстан экспортирует 68,8 млн тонн нефти, в том числе 55,4 млн тонн по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российский черноморский порт Новороссийск.
В целях диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД в прошлом году. Госнефтекомпания Азербайджана и «КазМунайГаз» подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.