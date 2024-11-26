Жителей Гомельщины массово вызывают в прокуратуру

Жителей Гомельщины массово вызывают в прокуратуру1
- 26.11.2024, 10:32
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Людей заставляют подписывать специальные документы.
Жителей Гомельской области, которые каким-либо образом «засветились» как политически активные, массово вызывают в прокуратуру.
Это те, кого судили по уголовным или административным статьям за участие в протестах против фальсификации выборов 2020 года, за подписки на ресурсы, объявленные «экстремистскими», пишет «Флагшток».
Кроме того, известно о случаях, когда такие вызовы в прокуратуру получали те, кто имеет много штрафов по линии ГАИ.
Людей заставляют подписывать предупреждения о недопустимости нарушения УК и КоАП, обязательства не нарушать общественный порядок. По словам источника, таких вызовов в прокуратуру может быть по несколько десятков ежедневно.
Вызовы происходят через повестку или посредством телефонного звонка. Однако активисты отмечают, что беспокоиться не стоит — это лишь формальная процедура, которую силовики рассматривают как «профилактическую акцию».
Аналогичную процедуру заставляли проходить активистов и в преддверии выборов 2020 года.