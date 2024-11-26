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Жителей Гомельщины массово вызывают в прокуратуру

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  • 26.11.2024, 10:32
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Жителей Гомельщины массово вызывают в прокуратуру

Людей заставляют подписывать специальные документы.

Жителей Гомельской области, которые каким-либо образом «засветились» как политически активные, массово вызывают в прокуратуру.

Это те, кого судили по уголовным или административным статьям за участие в протестах против фальсификации выборов 2020 года, за подписки на ресурсы, объявленные «экстремистскими», пишет «Флагшток».

Кроме того, известно о случаях, когда такие вызовы в прокуратуру получали те, кто имеет много штрафов по линии ГАИ.

Людей заставляют подписывать предупреждения о недопустимости нарушения УК и КоАП, обязательства не нарушать общественный порядок. По словам источника, таких вызовов в прокуратуру может быть по несколько десятков ежедневно.

Вызовы происходят через повестку или посредством телефонного звонка. Однако активисты отмечают, что беспокоиться не стоит — это лишь формальная процедура, которую силовики рассматривают как «профилактическую акцию».

Аналогичную процедуру заставляли проходить активистов и в преддверии выборов 2020 года.

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