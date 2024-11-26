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Скандал мирового масштаба: китайское авто прослушивало австралийского министра

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  • 26.11.2024, 10:33
  • 5,418
Скандал мирового масштаба: китайское авто прослушивало австралийского министра

Пекин мог получить чувствительную информацию.

Министр внутренних дел Автралии Тони Берк был вынужден принять «меры предосторожности», основанные на предупреждениях от своего департамента, чтобы защитить себя и конфиденциальную информацию страны от собственного китайского электромобиля.

Как говорится в материале The Strategist, риски, связанные с такими автомобилями, по словам чиновников внутренних дел, могут включать сбор данных с телефона владельца, если он был подключен к автомобилю, прослушивание голосовых вызовов, сбор изображений с внешних камер автомобиля и отслеживание геолокации. Как пишет автор статьи, это означает, что если Берк поедет в секретное правительственное место, производитель автомобиля сможет это увидеть.

Соединенные Штаты объявили о планах запретить китайские технологии в американских автомобилях из-за опасений слежки и саботажа.

«Австралия должна рассматривать запрет США на китайские технологии в автомобилях не как эскалацию торговой войны между США и Китаем, а как сигнал тревоги: технологический прогресс является основой стратегической конкуренции и представляет реальные угрозы безопасности, с которыми необходимо бороться», — говорится в материале.

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