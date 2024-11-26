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В Абхазии призывают забрать землю, выделенную Лукашенко

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  • 26.11.2024, 10:44
  • 3,644
В Абхазии призывают забрать землю, выделенную Лукашенко
Пятизвездочный гостинично-курортный комплекс, который Лукашенко планирует построить в Абхазии

Диктатор получил от бывшего правителя «республики» хороший участок.

В оккупированной Абхазии, где в результате народного восстания пост покинул «президент» Аслан Бжания, разразился скандал.

В Сеть попали документы, в которых указано, что Лукашенко планирует построить в Абхазии для своей семьи пятизвездочный гостинично-курортный комплекс на 300 номеров с медицинским спа-корпусом и грязевыми источниками.

Также планируется разместить три ресторана, крытый и открытый бассейны, детскую зону с водными горками, рекреационную зону со спортивными площадками и 8 отдельно стоящих вип-домов. Рядом с комплексом планируют возвести как минимум два причала. Один из которых будет для вип-яхт.

«Кстати, если инвестиционное соглашение планируют отозвать, то было бы неплохо, если проверили законность манипуляций с очамчырской усадьбой Лукашенко», — пишет Telegram-канал «Абхазия-Центр».

Отметим, протесты в оккупированной Абхазии начались из-за проекта инвестиционного соглашения с РФ, предоставляющего земельные участки российским компаниям. На этом фоне особенно остро выглядят новости о земельных интересах Лукашенко в этой квази-республике.

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