Белорус Шарангович продлил голевую серию в НХЛ до трех матчей 26.11.2024, 10:51

Егор Шарангович

Нападающий забросил в ворота Оттавы.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил шайбу в ворота «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Она, правда, не помогла «Флэймз» разжиться очками в столице Канады.

Оттава — Калгари — 4:3 (Годетт, 17:05, Батерсон, 23:18 — бол., Рейнхардт, 33:17, Б.Ткачук, 41:14 — бол.; Юбердо, 14.32 — бол., 59:21, Шарангович, 35:27).

У команды Шаранговича прервалась четырехматчевая победная серия. При этом решающую шайбу соперник забросил в начале третьего периода в большинстве, когда звезда Betera находился на скамейке штрафников за удар локтем.

В этом поединке форвард из Беларуси заработал два удаления — вдвое больше, чем за предыдущие 14 встреч.

Всего у Шаранговича 19 минут 38 секунд игрового времени, 7 бросков в створ (больше всех в команде), 2 заблокированных выстрела, 50-процентный показатель выигранных вбрасываний (1 из 2) и показатель полезности «+1».

В нынешнем сезоне Егор имеет 5+1 по системе «гол+пас» в 15 матчах.

«Калгари» на 4-й позиции в таблице Западной конференции. У него 27 баллов после 22 игр.

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