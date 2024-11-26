закрыть
26 ноября 2024, вторник, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка перехватила переговоры солдат КНДР

  • 26.11.2024, 10:57
  • 7,008
Украинская разведка перехватила переговоры солдат КНДР
иллюстративное фото

Появилась запись разговора.

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины перехватили разговор северокорейских военнослужащих, которых страна-агрессор РФ разместила в Курской области для участия в боях против Сил обороны Украины. Об этом сообщили 26 ноября представители украинской спецслужбы.

Как следует из аудиозаписи, по всей видимости, старший по званию военнослужащих армии КНДР проводит сеанс проверки связи и подгоняет других репликой «Двигайтесь быстро!».

Затем он быстро переходит на крик.

«Быстро выходите! Быстрее, быстрее двигайтесь назад», — проорал он на корейском языке, сообщили в ГУР.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов