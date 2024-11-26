Украинская разведка перехватила переговоры солдат КНДР 26.11.2024, 10:57

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иллюстративное фото

Появилась запись разговора.

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины перехватили разговор северокорейских военнослужащих, которых страна-агрессор РФ разместила в Курской области для участия в боях против Сил обороны Украины. Об этом сообщили 26 ноября представители украинской спецслужбы.

Как следует из аудиозаписи, по всей видимости, старший по званию военнослужащих армии КНДР проводит сеанс проверки связи и подгоняет других репликой «Двигайтесь быстро!».

Затем он быстро переходит на крик.

«Быстро выходите! Быстрее, быстрее двигайтесь назад», — проорал он на корейском языке, сообщили в ГУР.

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