закрыть
26 ноября 2024, вторник, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где находится самый дорогой дом, который купили в октябре вне Минской области

1
  • 26.11.2024, 11:12
Где находится самый дорогой дом, который купили в октябре вне Минской области

Обошелся он покупателю в 163 тысячи долларов.

Самый дорогой дом, проданный в октябре 2024 года за пределами Минщины, находится в Витебской области, пишет Realt.

Трехуровневый коттедж находится в частном секторе Витебска недалеко от реки Витьба.

Общая площадь дома составляет 181 квадратный метр. В доме гостиная-столовая, отдельная кузня, остекленный балкон с выходом на террасу, 3 спальные комнаты. Помимо этого, на цокольном этаже расположена просторная бильярдная комната.

Дом был построен в 2007 году на участке в 12 соток. Обошелся он покупателю в 163 тысячи долларов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов