Где находится самый дорогой дом, который купили в октябре вне Минской области 1 26.11.2024, 11:12

Обошелся он покупателю в 163 тысячи долларов.

Самый дорогой дом, проданный в октябре 2024 года за пределами Минщины, находится в Витебской области, пишет Realt.

Трехуровневый коттедж находится в частном секторе Витебска недалеко от реки Витьба.

Общая площадь дома составляет 181 квадратный метр. В доме гостиная-столовая, отдельная кузня, остекленный балкон с выходом на террасу, 3 спальные комнаты. Помимо этого, на цокольном этаже расположена просторная бильярдная комната.

Дом был построен в 2007 году на участке в 12 соток. Обошелся он покупателю в 163 тысячи долларов.

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