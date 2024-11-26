Где находится самый дорогой дом, который купили в октябре вне Минской области

Где находится самый дорогой дом, который купили в октябре вне Минской области1
- 26.11.2024, 11:12
Обошелся он покупателю в 163 тысячи долларов.
Самый дорогой дом, проданный в октябре 2024 года за пределами Минщины, находится в Витебской области, пишет Realt.
Трехуровневый коттедж находится в частном секторе Витебска недалеко от реки Витьба.
Общая площадь дома составляет 181 квадратный метр. В доме гостиная-столовая, отдельная кузня, остекленный балкон с выходом на террасу, 3 спальные комнаты. Помимо этого, на цокольном этаже расположена просторная бильярдная комната.
Дом был построен в 2007 году на участке в 12 соток. Обошелся он покупателю в 163 тысячи долларов.