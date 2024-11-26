Эксперт о целях Курской операции: Замысел был несколько шире 26.11.2024, 11:15

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Не просто вынудить Россию к переброске войск.

В начале Курской операции одной из целей было заставить россиян не перебрасывать большое количество войск на другие участки фронта, в частности в Запорожскую область. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«В начале было так, а дальше воевали, чтобы воевать. Замысел этой Курской операции был несколько шире. Но удалось ли его реализовать - это другой вопрос. Сейчас Путин бросил все возможные силы и средства для того, чтобы вытеснить наших военных из Курской области. И очевидно, что это будет до инаугурации Трампа», - сказал Жирохов.

Также он прокомментировал удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по аэродромам «Курск-Восточный» и «Халино», во время которого, в частности, был поражен российский комплекс ПВО С-400.

«Аэродром «Халино» - один из основных, с которых Россия запускает Шахеды. Все это аэродромы, если и не используются на постоянной основе, но они используются как аэродромы подскока. Россияне перебросили свою авиацию дальше. Но для того, чтобы они действовали более эффективно, они время от времени базируются на таких аэродромах. С-400 - это уже не первая уничтоженная со времен полномасштабного вторжения. И каждый С-400 - это уникальный комплекс, на производство которого уходит до 9 месяцев», - добавил Жирохов.

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