Названы супер-продукты, которые помогут оставаться здоровыми всю зиму 2 26.11.2024, 11:19

В списке есть апельсины и сладкий картофель.

Эксперты выделили продукты, которые помогут поддерживать иммунитет, чтобы вы оставались здоровыми и энергичными всю зиму, пишет eatingwell.com.

«Исследования показывают, что сбалансированная диета, богатая питательными веществами, является одним из лучших способов поддержать здоровье иммунной системы», - говорится в публикации.

Как отметила диетолог Сара Шлихтер, определенные питательные вещества могут активировать иммунные функции и процессы, заставляя их работать более эффективно:

«Например, витамин С помогает стимулировать образование антител для борьбы с болезнями, а витамин А помогает поддерживать здоровье тканей и кожи для защиты от инфекций».

Диетолог Триста Бест добавила, что сильный иммунитет помогает организму эффективно реагировать на ежедневные стрессоры и потенциальные инфекции.

Что лучше повышает иммунитет - 6 продуктов

Среди повышающих иммунитет продуктов выделяют:

Цитрусовые. Являются отличными источниками витамина С, который поддерживает выработку иммунных клеток и защищающим клетки от окислительного стресса. Также цитрусовые содержат флавоноиды, действующие как антиоксиданты и помогающие бороться со свободными радикалами.

Йогурт. Богат пробиотиками, полезными бактериями, которые могут поддерживать здоровье кишечника. Поскольку около 70-80% иммунных клеток находятся в кишечнике, поддержание здорового микробиома кишечника имеет решающее значение для иммунной функции.

Чеснок. Обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Содержит аллицин, серосодержащее соединение, которое, как показывают исследования, оказывает иммуноподдерживающие свойства.

Сладкий картофель. Богат бета-каротином, предшественником витамина А, который необходим для правильной работы иммунной системы.

Листовая зелень. Снабжает организм витаминами А, С и Е, которые поддерживают здоровье иммунной системы. Также, по слвоам диетологов, зелень содержит фолиевую кислоту, которая поддерживает производство клеток, включая иммунные клетки, и поддерживает защитные силы нашего организма.

Миндаль. Богат витамином E, еще одним антиоксидантом, который поддерживает иммунную функцию, защищая клеточные мембраны от окислительного стресса.

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