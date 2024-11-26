Глава СВР РФ пугает белорусский режим калиновцами, ЦРУ и MI-6

Глава СВР РФ пугает белорусский режим калиновцами, ЦРУ и MI-63
- 26.11.2024, 11:30
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А также войсками НАТО.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ЦРУ и MI-6 хотят использовать полк имени Калиновского для «дестабилизации в Беларуси».
Он не уточнил, откуда у него эта информация.
В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что неуклонно растет угроза со стороны НАТО.
«Военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает. Альянс закрепляется на границах «союзного государства» России и Беларуси, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», — отметил директор российской ФСБ.