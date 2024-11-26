Выглядит многообещающе Альфред Кох

26.11.2024, 11:40

Путин рассчитывал на другую реакцию.

Зеленский выступил с комментарием по поводу применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В частности, он заявил, что «...продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и всех характеристик по этой ракете». Он отметил, что обломки подвергаются тщательному изучению.

Западным журналистам также показали обломки «Орешника». Об этом ранее сообщило агентство Reuters, корреспонденту которого удалось побывать на месте прилета. Как уже сообщалось ранее, никакого серьезного ущерба «Южмаш» в результате этой атаки не получил.

Похоже, что ущерб и не планировался. Со стороны Путина это была чистая акция устрашения и поэтому никаких других задач она не решала. Насколько она оказалась удачной - судить трудно.

Событие живо обсуждается, практически все СМИ на Западе отметились детальными публикациями на тему путинского удара «Орешником» по Днепру, но так, чтобы была паника и народ вышел на улицы, требуя от своих властей срочных усилий по достижению мира с Россией - этим даже не пахнет. И вряд ли уже будет пахнуть.

Причины сравнительно вялой реакции европейцев на эту атаку я объяснить не берусь. Но то, что Путин, очевидно, рассчитывал на совсем другую реакцию Европы - в этом я убежден. Скорее всего, в его воображении сразу после атаки «Орешником» у него должен был разрываться телефон. Западные (прежде всего - европейские) лидеры должны были уже проситься к нему на аудиенцию, на которой Путин продиктует им условия мира…

Но ничего этого не случилось. Более того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вчера (то есть уже после удара «Орешником») в интервью ВВС допустил, что французские ракеты большой дальности могут быть применены по целям в России «в логике самообороны», но не стал уточнять, использовалось ли уже французское оружие подобным образом.

Макрон в этом году уже заявлял о своей готовности разрешить запуск французских ракет по территории России, но заявление Барро значимо потому, что оно прозвучало уже после обмена ударами дальнобойными ракетами между Украиной и Россией.

Барро позавчера провел переговоры с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, на которых заявил, что западные союзники Украины не должны ограничивать свою поддержку этой страны и устанавливать в этом вопросе «красные линии».

В интервью ВВС, на вопрос, может ли это означать вероятное участие французских войск в боевых действиях, Барро ответил: «Мы не отбрасываем ни один вариант».

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается к Европе на один квадратный километр», — сказал он.

Что ж, выглядит все это очень многообещающе. Посмотрим, во что это выльется на практике.

До сих пор Франция не особо отличалась в части помощи Украине, оставаясь во втором десятке стран по ее объему. Но может теперь что-то поменяется? Будем надеятся на лучшее.

В любом случае, пока реакция Запада на путинские угрозы меня вдохновляет. Испуга нет, риторика у европейских лидеров умеренно жесткая. Я даже сам как-то приободрился и смотрю теперь на них с робкой надеждой.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com