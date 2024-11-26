Минобороны Британии: Война в Украине вступает в критическую стадию 26.11.2024, 11:47

Джон Гили призвал удвоить поддержку Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что война России против Украины вступает в критическую стадию.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи министров обороны Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши, сообщает Укринформ.

Гили отметил, что Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша ответственны за более пятой части общих оборонных расходов НАТО, а также за две трети оборонных расходов Европы в НАТО.

Министр подчеркнул, что эти пять стран готовы увеличивать расходы на европейскую оборону, теснее связывать военные отрасли и обеспечить решительную роль НАТО перед лицом глобальных угроз.

«Поскольку война в Украине вступает в критическую стадию, для нас настало время усилить нашу коллективную оборону. Мы работаем вместе над укреплением восточного фланга НАТО. Мы работаем вместе над усилением сотрудничества в разработке систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности. Мы работаем вместе над усилением промышленных программ между нашими ведущими компаниями», — отметил он.

Гили считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если победит в Украине, поскольку его целью является «дестабилизация демократии» на всем континенте. По его словам, именно поэтому надо удвоить поддержку Украины.

«Я думаю, что тот факт, что мы собрались вместе, как пятерка, очень четко сигнализирует о том, что мы будем объединены и готовы защитить наш континент от агрессоров. Мы будем твердо стоять перед лицом угроз Путина и вместе будем готовы сдерживать любое расширение российской агрессии», — добавил министр.

Ранее Гили заявил, что линия фронта в Украине «сейчас менее стабильна, чем когда-либо» с первых дней вторжения России в Украину в 2022 году.

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