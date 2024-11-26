Белорусам на заметку: литовцы больше всего ценят практичные и съедобные подарки 3 26.11.2024, 11:53

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Ценой от 51 до 100 евро.

В этом году жители Литвы потратят на рождественские подарки такие же суммы, как и в прошлом году, и больше всего под Рождественской елью они хотели бы найти съедобные или практичные подарки, показал опрос, проведенный по заказу Lidl.

По данным исследования, в этом году большинство жителей Литвы (17%) планируют потратить на рождественские подарки от 51 до 100 евро.

Чаще всего эту сумму называли представители возрастной группы 18-29 лет. 16% участников опроса ответили, что потратят на подарки 101-150 евро, столько же жителей Литвы намерены потратить от 151 до 200 евро, пишет Delfi.

Как указано в сообщении, суммы, выделенные жителями Литвы на рождественские подарки в прошлом году, также были схожими – большинство (17%.) опрошенных планировали выделить 101-150 евро. Чаще всего эту сумму называли люди в возрасте 25-34 лет.

В ходе исследования выяснилось, что 18 проц. жителей Литвы вообще не планируют расходы на рождественские подарки. Люди в возрасте 60-74 лет в большинстве своем не склонны планировать свой бюджет на подарки заранее. Такое же количество людей не позаботилось заранее о бюджете на рождественские подарки и в 2023 году, и большинство из них были в возрастной группе 45-54 лет.

4 из 10 респондентов указали, что больше всего ценят практичные и повседневно используемые подарки, а каждый пятый рад получать съедобные подарки.

Исследование также выявило, какие подарочные бюджеты наиболее популярны в разных городах Литвы. В Вильнюсе и Клайпеде большинство респондентов планируют потратить 51-100 евро, в Каунасе и Шяуляе – 151-200 евро, а больше всего готовы потратить жители Паневежиса – пятая часть опрошенных планируют потратить на подарки 201-300 евро.

Также 5% жителей Литвы указали, что вообще не будут покупать подарки в этом году, эта цифра не изменилась с прошлого года, но в 2023 году их не покупать в основном планировали люди в возрасте 65-74 лет, а в этом году этот выбор больше распространен в группе 40-49 лет.

Онлайн-опрос провела компания Norstat. В опросе, проведенном в октябре, приняли участие 1000 жителей Литвы.

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