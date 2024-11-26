«Гробовщик» из Беларуси обманул сотни своих клиентов 7 26.11.2024, 12:08

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Заработал миллионы на горе людей.

Собственник и руководитель белорусской фирмы по изготовлению гранитных памятников обвиняется в том, что обманул своих клиентов на несколько миллионов рублей.

Подробности преступной деятельности «коммерсанта» рассказало издание «Вечерний Бобруйск».

Главным следственным управлением в порядке специального производства завершено расследование уголовного дела в отношении собственника и руководителя ООО «Студия гранита RG» Руденко Сергея Анатольевича. Следователи установили, что, воспользовавшись трагическими событиями в жизни людей, он «заработал» более 4,5 миллионов рублей.

В чем обвиняется?

Руденко открыл фирму, которая занималась изготовлением памятников и надгробий, а также благоустройством мест захоронения по всей стране. Чтобы наработать клиентскую базу, первое время организация исправно выполняла заказы, однако в начале 2022 года мужчина решил воплотить в жизнь преступную схему и заработать на горе людей. Чтобы деятельность фирмы не привлекала внимание правоохранителей он работал по принципу «финансовой пирамиды».

Установлено, что свой бизнес фигурант начал в 2017 году и на тот момент компания имела название ООО «Ритуал Гранит». Осуществляя преступную деятельность, в 2022 году мужчина, с целью конспирации, провел реорганизацию и выделил новую - «Студия гранита RG», от имени которой продолжил обманывать людей.

За время существования организации обвиняемый добился жесткой системы внутренней дисциплины: беспрекословное подчинение, четкое распределение функций каждого звена, а также минимизация коммуникации между подразделениями. Именно это позволило Руденко, находясь за пределами Беларуси, реализовывать свой преступный план. Стоит отметить, что никто из сотрудников организации не знал о его замысле – не выполнять заказы. Своим подчиненным он рассказывал о том, что начал процветающий бизнес за границей. Обвиняемый убедил менеджеров, что все заказы будут выполнены из импортного гранита по доступным ценам.

В качестве обязательного условия – предоплата на расчетный счет до 70%. Следователи также выяснили, что Руденко переводил деньги с белорусской фирмы на подконтрольные счета зарубежной организации. Обвиняемый обналичивал средства и тратил их на жизнь за границей. Для потерпевших он придумывал различные версии: загруженность производства, большие объемы заказов, возникшие форс-мажорные обстоятельства с поставками гранита.

При этом производственная деятельность предприятия в Беларуси была остановлена: работники, осуществляющие изготовление памятников, уволены, закупка материалов и вовсе не осуществлялась.

В ходе расследования установлено, что Руденко обманул 706 белорусов, а сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей.

Следователи во взаимодействии с Департаментом финансовых расследований КГК Республики Беларусь установили и наложили арест на имущество нечистого на руку бизнесмена. Среди арестованного: 5 автомобилей, 3 квартиры, загородный дом, производственные здания и сооружения, а также дорогостоящее оборудование на общую сумму более 6 миллионов рублей. Это позволит обеспечить возмещение причиненного ущерба.

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