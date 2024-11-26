Названы лучшие недорогие смартфоны для покупки в конце 2024-го года 1 26.11.2024, 12:12

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Фото: androidpolice.com

В список попали устройства от Google, Apple, Motorola, OnePlus и Nothing.

Эксперты журнала WIRED вспомнили, какие недорогие iPhone и смартфоны с Android можно приобрести на рынке в конце 2024 года. Авторы не составляли топы и не раскладывали аппараты по местам, а выбрали лучшие модели практически для любого бюджета.

Впрочем, есть и любимчик – топ из топов в своем классе. Это Pixel 8a – лучший смартфон, который можно купить при бюджете до 500 долларов. За эти деньги вы получаете всего понемногу: от беспроводной зарядки и плавной работы ОС до крутых фотовозможностей. Еще у него впечатляющая поддержка – Pixel 8a будет получать обновления Android вплоть до 2030 года.

Но главная причина, по которой авторы рекомендуют этот Pixel – это функции ИИ, «которые вы не найдете ни в одном другом смартфоне стоимостью менее 500 долларов».

Если очень хочется Айфон, то iPhone SE (2022) – то что вам нужно. Это смесь старого дизайна с современными фишками, включая топовый чип Apple A15 и поддержку сетей 5G. Это также один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке – дисплей у него всего 4.7 дюйма.

При этом свежие обновления iOS будут приходить на iPhone SE (2022) еще минимум три года, так что данный Айфон еще не скоро «устареет». В качестве альтернативы можно рассмотреть поддержанный iPhone 14.

Какие еще недорогие смартфоны в фаворите у экспертов:

OnePlus 12R превосходит другие смартфоны в списке по времени автономной работы благодаря аккумулятору 5500 мАч, которого хватает на два полных дня при обычном использовании. А еще он очень быстро заряжается: до 100% всего за 30 минут.

Nothing Phone (2a) –самый стильный «бюджетник». Девайс выделятся светодиодной системой Glyph на задней панели. Свечение может быть разным в зависимости от ситуации. Например, во время зарядки или при получении уведомлений и звонков.

Moto G Power назвали лучшим телефоном до 300 долларов. У него превосходная текстурированная задняя панель из веганской кожи, которая ощущается более премиальной, чем обычный пластик на бюджетных телефонах.

CMF Phone 1 имеет почти все, что вам нужно в телефоне до 200 долларов. За эти деньги вы получаете разборный корпус, 120-герцовый OLED-экран и внушительную автономность.

Motorola Razr (2023) станет оптимальным выбором для тех. кто хочет купить свой первый складной девайс. В этой модели вы не получите большого внешнего экрана, зато вы все равно получаете действительно уникальный опыт использования смартфона.

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