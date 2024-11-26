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Белорус обыграл знатоков «Что? Где? Когда?»

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  • 26.11.2024, 12:20
  • 3,646
Белорус обыграл знатоков «Что? Где? Когда?»

Он задал вопрос про вешалку для одежды.

В очередной игре азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Исмаила Алиева проиграла телезрителям со счетом 1:6, пишет «Комсомолка».

В седьмом раунде прозвучал вопрос от врача из Бреста Василия Станчука:

- Один итальянский торговый центр, чтобы прорекламировать большую распродажу в магазинах одежды, заказал постер со слоганом: «Начинается сезон охоты». В черном ящике находится предмет, который сыграл роль «оружия» на этом постере. Что в черном ящике?».

Знаток Ровшан Мараданский в итоге выбрал следующую версию:

- Там селфи-палка. Она напоминает ружье. И охота там - фотоохота, скорее всего.

Ведущий озвучил правильный ответ:

- «Оружием», по замыслу авторов, стала вешалка для одежды. Вешалка напоминает лук.

Василий Станчук из Бреста принес победное очко телезрителям, которые в итоге выиграли со счетом 6:1. Автор вопроса заработал 600 манатов (около 1200 белорусских рублей). Более того, его вопрос признали лучшим и добавили еще 200 манатов (около 400 белорусских рублей).

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