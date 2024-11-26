The Washington Post: Украина готовит интересное предложение для Трампа 2 26.11.2024, 12:35

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Многие республиканцы уже его поддерживают.

Украинские чиновники и бизнесмены активно придумывают способы убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

По данным журналистов, украинская сторона выражает осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп может действовать быстрее и решительнее в плане помощи Украине, чем действующий президент Джо Байден.

Официальный Киев надеется убедить Трампа в том, что помощь Украине — не благотворительность, а экономически выгодная геостратегическая возможность, которая в конечном итоге обогатит и обезопасит интересы США.

Украинские власти надеются, что, поддержав транзакционный подход Трампа к дипломатии — вместе с предложением американским компаниям выгодных возможностей для бизнеса — они получат от нового президента помощь в остановке наступления страны-агрессора России, утверждают в WP.

«Надежды на то, что Трамп поможет закончить войну так, как Киев считает справедливым, сохраняются среди официальных лиц, несмотря на то, что Трамп и многие из его окружения считают, что конфликт стоит американским налогоплательщикам слишком много денег и должен быть быстро завершен. Такая риторика вызвала опасения, что Трамп резко сократит американскую поддержку вооруженных сил Украины и вынудит ее уступить территорию России», — заявили журналисты.

По информации журналистов, официальный Киев также расстраивало, что президент Джо Байден множество раз публично выражал поддержку Украине, но когда дело доходило до принятия ключевых решений по поставкам оружия, его администрация сохраняла консервативный подход и опасалась ответных действий страны-агрессора России.

Как отмечают в WP, в последние недели официальный Киев начал предлагать США новую эру для американской политики в отношении Украины, которая предполагает достижения «мира через силу». Власти Украины надеются, что данное послание, в отличие от президента Байдена, найдет отклик у Трампа.

Как отмечают в WP, президент Украины Владимир Зеленский, похоже, уже принял новую реальность. Он говорил с Трампом по телефону сразу после его победы на выборах президента США 5 ноября — а до того они встречались в Нью-Йорке в сентябре. Тогда украинский президент презентовал Трампу План победы, который содержит раздел о доступе иностранных инвесторов к природным ресурсам Украины после окончания военных действий.

Журналисты считают, что Украина преподносит запасы своих недр как хорошие возможности для американского бизнеса.

Официальный Киев указывает на свои газовые хранилища — крупнейшие в Европе — и наличие полезных ископаемых, включая литий (крайне важный для микрочипов и электромобилей металл) — то, что может заинтересовать в том числе одного из ближайших нынешних соратников Трампа Илона Маска.

По мнению эксперта по украинской промышленности Владимира Васюка, Украина должна воспользоваться сугубо деловым подходом Трампа к международным отношениям и заключить сделки с американскими компаниями по добыче полезных ископаемых — в первую очередь лития. Крупнейший запас такого металла находится в центральной части Украины — вдали от линии фронта, отметил эксперт.

Как заявил в комментарии WP Алексей Чернышов, глава госкомпании Нафтогаз Украины, «украинский газовый рынок — самый прибыльный в мире».

Он в ближайшие недели отправится в США с рабочим визитом, где планирует вcтретиться с представителями бизнеса США.

«Я уверен, что у американских компаний большое будущее в Украине сейчас, а не завтра», — сказал Чернышов.

По словам главы Нафтогаза, новая администрация Трампа состоит из людей с «большим опытом в бизнесе»

«Я думаю, это здорово, что они могут это рассмотреть. Речь идет о немедленных контрактах на миллионы долларов», — подытожил он.

Как отмечают в WP, данные сигналы официального Киева уже дошли до некоторых заметных политиков-республиканцев.

К примеру, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который неоднократно посещал Украину во время развязанной против нее РФ войны, в телеэфире назвал «Украину домом для триллионов долларов редкоземельных минералов».

«Украина готова заключить сделку с нами, а не с русскими. Поэтому в наших интересах сделать так, чтобы Россия не захватила это место», — сказал сенатор.

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