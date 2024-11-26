В минском доме нашли «тайную комнату» 3 26.11.2024, 12:41

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Дом находится на проспекте Независимости.

Телеграм-канал «Минск и минчанин» обратил внимание на заброшенное окошко, располагающееся над арками дома на проспекте Независимости, 23 − в самом центре столицы. Секрет загадочного окна раскрыла газета «Вечерний Минск».

Блогер Блищ во время прогулок по Минску обнаружил рядом с проспектом Независимости необычное окно, скрывающее некое помещение. Комната за окном казалась заброшенной, при этом там постоянно было открыто окно. Для того чтобы выяснить предназначение комнаты или квартиры, краевед изучил подъезд, но на белой двери не оказалось никаких опознавательных знаков.

Ответ на одну из микротайн города дала газета «Вечерний Минск» в номере за 21−27 ноября. Так, жительница того самого 10-го подъезда рассказала, что помещение использовалось дворниками для хозяйственных нужд:

− Оно очень маленькое, в глубину, может, метра 4, а площадь всего 8−9 квадратных метров. Помню, в нем держали инвентарь, еще с левой стороны был умывальник, уборщики набирали воду. Грязную, к слову, носили выливать на улицу. После распада СССР комнатку сдавали в аренду под офисы. Сейчас она пустует. Лучше бы нам, жильцам, в пользование отдали, можно было бы велосипеды, коляски хранить.

Сейчас помещение находится в ведении ЖЭУ № 3 Центрального района.

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