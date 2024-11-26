Чего боятся российские власти Александр Роднянский

26.11.2024, 12:46

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Александр Роднянский

Настоящая литература и талантливое кино очень опасны.

Вчера я прочитал, что любимой многими пьесе Евгения Шварца «Дракон» присвоен в России возрастной рейтинг «18+». То есть, детям и подросткам ее читать и смотреть спектакли, поставленные по ней, нельзя.

Интересно, как поступят со знаменитым фильмом Марка Захарова «Убить дракона»? Запретят показ по телевидению?

Вероятно, рейтинг присвоили, чтобы российские школьники не научились у героев Шварца чему-нибудь опасному.

И я могу понять российские власти. Достаточно лишь вспомнить несколько цитат из пьесы. Получите удовольствие:

«Бургомистр. Ладно. Что в городе?

Тюремщик. Тихо. Однако пишут.

Бургомистр. Что?

Тюремщик. Буквы «Л» на стенах. Это значит — Ланцелот.

Бургомистр. Ерунда. Буква «Л» обозначает — любим президента.

Тюремщик. Ага. Значит, не сажать, которые пишут?

Бургомистр. Нет, отчего же. Сажай.

Мальчик. Мама, от кого дракон удирает по всему небу?

Все. Тссс!

1-й горожанин. Он не удирает, мальчик, он маневрирует.

Мальчик. А почему он поджал хвост?

Все. Тссс!

1-й горожанин. Хвост поджат по заранее обдуманному плану, мальчик.

Дракон. Вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил.

Ланцелот. И все-таки они люди.

Дракон. Это снаружи.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Если бы ты увидел их души – ох, задрожал бы.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам – человек околеет. А душу разорвешь – станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы».

Согласитесь, очень современно звучит пьеса Шварца. Скоро запретят совсем. Как и ряд других классических произведений.

Настоящая литература и талантливое кино очень опасны. Смертельно опасны.

Александр Роднянский, Telegram

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