IBU не снимет бан с белорусских биатлонистов 2 26.11.2024, 12:52

До окончания войны в Украине.

Международный союз биатлонистов (IBU) высказался о длительности международного бана Федерации биатлона Беларуси и Союза биатлонистов России (СБР).

Об условиях допуска пресс-служба IBU сообщила эксклюзивно для Metaraitings.ru.

«Статус этого вопроса не менялся с тех пор, как конгресс IBU в 2022 году проголосовал за отстранение Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Конгресс IBU также решил не допускать российских и белорусских спортсменов и должностных лиц на свои международные соревнования до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и целостность этих мероприятий.

Ранее в 2024 году исполнительный комитет IBU ясно дал понять, что приостановление членства обеих федераций будет сохраняться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Например, нужно четко дистанцироваться от «СВО» (так ряд пророссийских медиа называет войну – прим.) в Украине и гарантировать, что никто из их официальных лиц или спортсменов не будет вовлечен в российские вооруженные силы и не будет принимать какое-либо участие в «СВО».

Конгресс IBU, прошедший в Белграде в сентябре 2024 года, не рассматривал вопрос возвращения российских и белорусских биатлонистов. Таким образом, никаких решений по этому вопросу не ожидается в течение следующих недель, месяцев или даже больше, пока не закончится «СВО», а федерации не выполнят упомянутые условия. В настоящее время правила соревнований IBU не предусматривают участие спортсменов в нейтральном статусе», – заявили в пресс-службе IBU.

Напомним, что IBU отстранил представителей Беларуси от соревнований под своей эгидой в ответ на войну, с 24 февраля 2022 года продолжаемую Россией в Украине с использованием территории Беларуси.

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