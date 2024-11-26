«Работа у меня хорошая, просто почему нет?» 26.11.2024, 13:15

Белорусы поспорили в соцсетях, стыдно ли бегать за скидочными промокодами.

Белоруска поинтересовалась у пользователей TikTok, стыдно ли им пользоваться скидочными промокодами. Также девушку волнует, влияет ли купон на заработок сотрудника, на качество услуги или товара. Многие комментаторы сообщили, что они хорошо экономят, используя разные акции. При этом чувствуют они себя прекрасно, а вот с оплатой труда сотрудников и качеством работы не все однозначно, пишет «Зеркало».

— Стыдно ли вам пользоваться промокодами со Slivki.by, возможно, есть какая-то неловкость? — спросила блогерша у зрителей в TikTok.

Сама белоруска призналась, что иногда она покупает промокоды, но использовать их ей очень неловко, возникает ощущение, что она забирает у кого-то деньги.

Также девушку интересовало, будет ли услуга или товар хуже в случае, если человек пришел с промокодом. Еще ее волновало, полностью ли оплачивается труд мастеров сферы услуг, которые обслуживают клиентов, пришедших со скидочным купоном.

— Например, процедура в салоне стоит 100 рублей, мастеру из этой суммы идет 50 рублей. Но если я иду по «сливкам», то за процедуру заплачу 90 рублей. Так вот сотрудник за работу получает те же полные 50 рублей или ему платят только 45 рублей?

Сама блогерша считает справедливым оплачивать работу мастера полностью, ведь она убеждена, что давать скидку посетителям принимает руководство компании, а не сам сотрудник.

— Если я у мастера «ворую» деньги? Это вообще кошмар! — воскликнула белоруска.

В комментариях небольшая часть зрителей рассказали, что они так же, как и блогерша, испытывают смущение, когда пользуются скидочными купонами. Однако большинство пользователей отметили, что рады скидкам, ведь это позволяет существенно экономить деньги. Что касается качества услуг, то были сообщения, что иногда оно действительно может хромать. А вот заработок мастеров зависит исключительно от решения нанимателя.

Вот некоторые сообщения, которые пользователи оставили под видео:

• «У нас рядом с домом продают очень вкусный рамен, и как раз есть промокод, скидка около 30%. Мне немного стыдно было постоянно его заказывать по скидке, поэтому я три раза по скидке и один за полную цену».

• «Я всегда использую максимум скидок, промокодов, еще прошу списать бонусные баллы под ноль, чтоб выжать по максимуму дешевле. Работа у меня хорошая, просто почему нет?»

• «Лечила зубы, и врач рассказывала, что работала в клинике, где была услуга по „сливкам“. По словам врача, скидка была всего 5−10 рублей, а материал для пломб был ужасный».

• «Организации специально идут на „сливки“ для привлечения клиентов и тратят деньги для этого. Один раз вы придете по промокоду и потенциально станете постоянником, что в итоге выгодно и для них, и для вас. Скидки или распродажи в магазинах никого же не смущают, хотя механика одна и та же. Считаю, что для бизнеса не имеет смысла делать услугу по промокоду плохо, потому что опять же они заинтересованы, чтобы вы остались с ними и в будущем принесли больше денег».

• «Ни один уважающий себя бизнес не будет применять подобного рода стратегию для привлечения клиентов, если у них все хорошо».

• «Когда я работала мастером в салоне, то скидки были за наш счет, а не за счет салона. Отказаться нельзя, мне ответили, мол, не нравится — знаешь, где дверь. Держалась только из-за того, что личной базы клиентов у меня не было».

• «Мастера, к сожалению, получают процент от стоимости со скидкой. Более того, 95% клиентов ходят только по „сливкам“».

• «Я работала в нескольких салонах. В одних скидка влияла на мою зарплату, а в других нет. Все зависит от руководства. Качество работы от скидок не менялось, но тут я говорю за себя. Это уже зависит от мастера».

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