Биохимик рассказал, почему нельзя заворачивать еду в фольгу 1 26.11.2024, 13:20

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От такого способа хранения продуктов лучше отказаться.

Алюминиевая фольга не может служить герметичной упаковкой, предотвращающей размножение на поверхности продуктов питания опасных бактерий, таких как стафилококк. Об этом изданию Daily Mail рассказал биохимик и эксперт по безопасности пищевых продуктов из США Закари Картрайт.

Ученый объяснил, что герметичные контейнеры с крышками для хранения продуктов предназначены для того, чтобы ограничить взаимодействие пищи с кислородом. Кислород необходим для размножения большинства опасных патогенов, в том числе S. aureus (стафилококков) и Bacillus cereus, Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes.

Эти микроорганизмы вырабатывают токсины, вызывающие симптомы пищевого отравления, — лихорадку, рвоту, боль в животе и диарею. Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes считаются самыми опасными, поскольку их яд биологического происхождения может провоцировать паралич дыхательных мышц и листериоз — инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы.

По словам Картрайта, в отличие от пластиковых контейнеров и липкой пищевой пленки, фольга не может изолировать продукт питания от внешней среды. Кроме того, алюминий, из которого она сделана, может вступать в реакцию с кислыми и солеными продуктами и проникать в остатки пищи, например, в острый томатный соус. Частое проникновение алюминия в организм связано с нейротоксическими нарушениями развития, а также с повреждением почек, печени и костей.

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