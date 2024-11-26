Позор С-400: как российская ПВО отреагировала на удар ATACMS 26.11.2024, 13:25

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Хваленый комплекс успел выпустить лишь две ракеты.

Российская система ПВО «С-400», которую Москва называет «лучшей в мире», так и не смогла справиться с ударами ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. На опубликованных кадрах С-400 беспомощно выпускает в небо ракеты, которые промахиваются и летят мимо цели.

Украинские GEOINT-аналитики проекта «Киберборошно» опубликовали видеоматериалы, подтверждающие удар по аэродрому Курск-Восточный и системе противовоздушной обороны «С-400».

На видео видно, что, помимо самого аэродрома, удары были нанесены и по позиции С-400, которая пыталась перехватить баллистические ракеты ATACMS. Система успела выпустить по меньшей мере две ракеты, однако они не смогли предотвратить атаку. В результате позиция С-400 была поражена двумя ракетами с кассетной боевой частью. Аналитики определили геолокацию удара по системе ПВО.

По данным «Киберборошно», в ходе атаки по аэродрому и его окрестностям было выпущено не менее пяти ракет ATACMS модификации M39 с кассетной боевой частью. Атака на Курск-Восточный и позицию С-400 демонстрирует уязвимость российских систем ПВО перед современными западными баллистическими ракетами.

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