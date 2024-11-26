Треть белорусов, живущих в Польше, переводят деньги родственникам в Беларусь

Треть белорусов, живущих в Польше, переводят деньги родственникам в Беларусь1
- 26.11.2024, 13:25
Национальный банк Польши провел опрос о жизни белорусских мигрантов.
Опрос, проведенный Национальным банком Польши, выявил интересные факты о жизни белорусских эмигрантов.
По данным исследования, 37% белорусов-мигрантов расходуют на повседневные нужды лишь половину или даже меньше своей зарплаты. В то же время, около 16% респондентов используют все свои заработки в течение месяца.
Около 33% белорусов, проживающих в Польше, отправляют денежные переводы своим родственникам в Беларусь. При этом экономическое положение белорусских мигрантов сильно отличается.
Авторы исследования также отметили, что большинство белорусских мигрантов связывают свое будущее с Польшей. Почти 79% участников опроса оценили уровень своего удовлетворения жизнью в этой стране как высокий или очень высокий. Более того, 68% опрошенных намерены остаться в Польше на длительный срок, планируя жить здесь более года или навсегда.