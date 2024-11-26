Чемберлен или Рейган? Татьяна Дерюгина

26.11.2024, 13:39

Рональд Рейган

Каким будет решение Трампа по Украине.

Дональд Трамп, избранный президентом США, утверждает, что сможет закончить войну между Россией и Украиной за один день. Сам Трамп еще не раскрыл детали своего плана, но его советники намекают, что он намерен надавить на Украину, чтобы та смирилась с территориальными потерями и статусом страны вне НАТО в обмен на прекращение Россией военных операций. Если Украина отвергнет сделку, США прекратят военную и экономическую помощь. Если откажется Россия, Америка предоставит Украине более современное оружие.

К сожалению, этот подход основан на ошибочных предположениях. Главная цель президента России Владимира Путина — не территориальная экспансия, а подчинение украинского народа и фактическое уничтожение Украины как суверенного, независимого государства. Зверства российских войск в оккупированной восточной Украине (пытки, изнасилования, внесудебные казни, похищения) стали мрачной увертюрой к предстоящему будущему — в случае, если Путин возобладает.

Кроме того, Путин убежден, что «выигрывает» войну, и не проявляет никакого реального интереса к компромиссам. Наоборот, Россия продолжает настаивать на полной капитуляции Украины. Китай, желающий ослабить Запад, с большой охотой поставляет Путину оружие, технику и финансовые ресурсы, чтобы тот продолжал свою кампанию. Если бы Трамп позвонил Путину для переговоров, он, вероятно, услышал бы сказки про «украинских нацистов», «исторические российские земли» и воображаемые «угрозах» НАТО для российской безопасности.

Со своей стороны, Украина по-прежнему полна решимости бороться за выживание. Президент Владимир Зеленский ясно дал понять, что украинцы больше, чем кто-либо, хотят завершения этой войны, но они требуют справедливого мира и долгосрочной безопасности. Сделка «земля в обмен на прекращение огня» не даст ни того, ни другого, ведь Россия неоднократно демонстрировала, что ей нельзя доверять. За последнюю пару лет Россия нагло нарушила множество договоров и соглашений, включая устав ООН 1945 года, договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года, соглашение о Черноморском флоте 1997 года, договор о дружбе между Россией и Украиной 1998 года, договор об Азовском море и Керченском проливе 2003 года, Харьковские соглашения 2010 года.

Между тем неспособность Америки остановить агрессию России в 2014 и 2022 годах и нежелание воспользоваться своей мощью для защиты Украины значительно подорвали ее авторитет. Учитывая, что более 70% украинцев готовы продолжать борьбу, Зеленский не может согласиться на сделку, в которой отсутствуют конкретные гарантии безопасности и надежные механизмы их исполнения.

Ожидающаяся украинская «мирная» сделка Трампа вызывает тревогу в таких странах, как Польша, Швеция, Финляндия, страны Балтии, Норвегия, Япония и Южная Корея. Если позволить Путину объявить победу, это создаст опасный прецедент, поощряющий акты агрессии в будущем — особенно если Америка под руководством Трампа ослабит НАТО и другие военные альянсы.

Сейчас мировые лидеры рассматривают возможность решения проблемы переговорным путем, но им следует помнить, как доверчивое отношение к заверениям Адольфа Гитлера по поводу Судетской области позволило нацистской Германии уничтожить Чехословакию и проложило путь во Вторую мировую войну. Сегодня перед демократическими странами стоит похожий выбор: поддержать Украину, чтобы предотвратить будущие конфликты, или же создать риск, что война дойдет до их границ. В противостоянии с осмелевшей осью, которая включает Россию, Китай, Иран и Северную Корею, неспособность к решительным действиям спровоцирует дальнейшую агрессию.

Хотя США остаются господствующей экономической и военной державой, они не могут полностью контролировать действия крупнейших геополитических игроков. Например, Евросоюз постепенно повышает свою долю в военной и экономической помощи Украине и ожидается, что продолжит это делать. Украина располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы продолжать оборону как минимум год, а, учитывая, что $320 млрд замороженных российских активов в основном хранятся в Европе, ЕС мог бы финансировать нужды Украины (оцениваемые в $100 млрд в год) еще несколько лет.

Ряд европейских стран, в частности, Дания и Норвегия, активно вкладываются в оборонную промышленность Украины, помогая формировать новый потенциал — производство боеприпасов, беспилотников с искусственным интеллектом и так далее. Европейские страны также наращивают собственную оборону, хотя и неспешно. Фридрих Мерц, который, скорее всего, придет на смену канцлеру Германии Олафу Шольцу после февральских выборов, похоже, готов помогать Украине больше, чем нынешнее правительство.

Поддержка Украины не только обеспечивает широкую общественную поддержку, но и согласуется со стратегическими интересами ключевых отраслей США и Европы. Американские энергокомпании готовятся заменить Россию в качестве основных поставщиков Европы, особенно если ЕС ужесточит экономические санкции. А оборонные подрядчики США получают прибыли, поставляя оружие Украине и ее союзникам. Ярким примером стала Словакия: несмотря на антиукраинскую риторику премьер-министра Роберта Фицо, словацкие производители оружия продолжают поставлять в Украину необходимую военную технику.

Тем временем у России уже заканчиваются важнейшие ресурсы: ее экономика перегрета, а ключевая ставка центробанка достигла 21%; ее армия несет огромные потери, которые украинские источники оценивают в 1800 убитых или тяжело раненных российских солдат ежедневно; ее арсеналы советских времен быстро истощаются. Если позволить этому экономически недоразвитому государству с клановым капитализмом реализовывать свои имперские амбиции, едва ли такое наследие будет лестным.

Более того, идея бросить Украину напоминает унизительный вывод войск США из Афганистана и Вьетнама. Неужели Трамп хочет, чтобы его запомнили, как современного Невилла Чемберлена? Злополучная политика умиротворения Гитлера обещала принести «мир для нашего поколения», но привела к самой разрушительной войне в истории человечества. Гитлер называл Чемберлена и его коллег «жалкими червяками». Точно так же Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын будут смеяться над Трампом, если он пожертвует Украиной ради умиротворения России.

Политика президента США Джо Байдена — поддерживать Украину, но ограничивать ее военный потенциал, чтобы не «спровоцировать» Россию, — не принесла мира, хотя прошло уже более 1000 дней полномасштабной войны. Перспектива быстрого урегулирования может казаться привлекательной, однако принуждать Украину к сдаче столь же бесполезно, как и лечить сломанную ногу пластырем.

Подходы бывшего президента США Рональда Рейгана — «мир с помощью силы» — выглядят более подходящей моделью: усилить давление на Россию путем ужесточения санкций и международной изоляции; обеспечить Украину современным оружием и ослабить операционные ограничения, как это недавно сделал Байден, разрешивший украинской армии применять американские ракеты большой дальности и противопехотные мины; продемонстрировать непоколебимую решимость, увеличив бюджет Пентагона.

До возвращения Трампа в Белый дом остается почти два месяца, а его украинская стратегия пока остается неясной. Но если его цель — добиться мира, поддержка Украины станет лучшим вариантом действий.

Татьяна Дерюгина, New Voice

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