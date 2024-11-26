Минчанка случайно подожгла микроволновку в магазине и потушила огонь бумажными салфетками

Минчанка случайно подожгла микроволновку в магазине и потушила огонь бумажными салфетками5
- 26.11.2024, 13:58
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Соцсети в восторге от ее хладнокровия.
Посетительница одного из гипермаркетов Минска случайно подожгла микроволновку и сама потушила огонь, правда, способ ликвидации пожара был не совсем обычным. Видео опубликовал в TikTok очевидец ЧП, пишет «Зеркало».
Инцидент произошел ночью. Пользователи узнали на кадрах магазин «Соседи» в торговом центре «Караван» на улице Налибокской. В результате никто не пострадал — даже не пришлось вызывать пожарных.
По словам автора ролика, женщина пыталась разогреть термос в микроволновке, в итоге та загорелась.
@batinpartyfun
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В комментариях пользователи признались, что невозмутимость женщины просто восхищает, а также спорили о том, как тушить электроприборы:
• «Вытирать огонь салфетками — это, конечно, гениально».
• «Интересно, что у нее дома происходит».
• «Ставить бумагу в микроволновку — это мощно».
• «Зато без паники».
• «Советское воспитание».
• «Главное без паники, и за собой микроволновку протерла, все следы убрала».
• «У нее все под контролем».
• «Уровень спокойствия просто зашкаливает».
• «Одну меня поразило спокойствие?»
• «Ребят, что вы все пишете, что она неправильно потушила салфетками. А микроволновку разве можно тушить водой? Она же электрическая».
• «Она слишком гениальна для этого мира».
Оригинальный ролик набрал за пару дней более 900 тысяч просмотров и свыше 54 тысяч отметок «нравится».