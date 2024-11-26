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Минчанка случайно подожгла микроволновку в магазине и потушила огонь бумажными салфетками

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  • 26.11.2024, 13:58
  • 3,690
Минчанка случайно подожгла микроволновку в магазине и потушила огонь бумажными салфетками

Соцсети в восторге от ее хладнокровия.

Посетительница одного из гипермаркетов Минска случайно подожгла микроволновку и сама потушила огонь, правда, способ ликвидации пожара был не совсем обычным. Видео опубликовал в TikTok очевидец ЧП, пишет «Зеркало».

Инцидент произошел ночью. Пользователи узнали на кадрах магазин «Соседи» в торговом центре «Караван» на улице Налибокской. В результате никто не пострадал — даже не пришлось вызывать пожарных.

По словам автора ролика, женщина пыталась разогреть термос в микроволновке, в итоге та загорелась.

@batinpartyfun

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♬ оригинальный звук - Батин Патефон

В комментариях пользователи признались, что невозмутимость женщины просто восхищает, а также спорили о том, как тушить электроприборы:

• «Вытирать огонь салфетками — это, конечно, гениально».

• «Интересно, что у нее дома происходит».

• «Ставить бумагу в микроволновку — это мощно».

• «Зато без паники».

• «Советское воспитание».

• «Главное без паники, и за собой микроволновку протерла, все следы убрала».

• «У нее все под контролем».

• «Уровень спокойствия просто зашкаливает».

• «Одну меня поразило спокойствие?»

• «Ребят, что вы все пишете, что она неправильно потушила салфетками. А микроволновку разве можно тушить водой? Она же электрическая».

• «Она слишком гениальна для этого мира».

Оригинальный ролик набрал за пару дней более 900 тысяч просмотров и свыше 54 тысяч отметок «нравится».

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