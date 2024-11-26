Аэропорт Вильнюса временно остановил работу

Аэропорт Вильнюса временно остановил работу1
- 26.11.2024, 14:04
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Из-за катастрофы самолета DHL.
Аэропорт Вильнюса во вторник закрыл взлетно-посадочную полосу на час – закрытие понадобилось в связи с аварией самолета компании DHL, которая произошла накануне.
Об этом сообщает LRT.
Полосу закрыли с 10:00 до 11:00, что привело к задержке до четырех рейсов.
В это время полиция подняла в небо беспилотники для съемки района, где в понедельник разбился грузовой самолет DHL.
Время между 10:00 и 11:00 выбрали, поскольку оно имеет наименьшее влияние на работу аэропорта.
Пассажиров, чьи рейсы были запланированы на утро вторника, призвали связаться с их авиакомпаниями для получения информации о возможных изменениях в графике полетов.
Один человек погиб и трое получили ранения в результате крушения грузового самолета компании DHL в аэропорту Вильнюса в понедельник утром.
Самолет Boeing 737-476(SF) принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL. Он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.