В Национальном музее обнаружен неизвестный портрет короля Владислава Вазы 26.11.2024, 14:13

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Портрет был создан в первой половине XVII века.

Белорусские исследователи обнаружили портрет короля Владислава Вазы под картиной неизвестного автора, пишет телеграм-канал «Белорусская наука».

В Национальном художественном музее под инвентарным номером КП-1430 хранится «Портрет юноши в широкополой шляпе с пером».

В журнале Spectrochimica Acta Part A появилось исследование коллектива белорусских авторов (Институт физики, технологический университет Труа и др.), посвященное этой картине. Они обнаружили под этим произведением еще один портрет. Искусствоведческое исследование позволяет предположить, что там изображен король польский и великий князь литовский Владислав Ваза.

Сообщается, что портрет был создан в первой половине XVII века. Позже, в середине того же века, на его основе создали новую картину. Предполагается, что это может быть портрет внебрачного сына короля Владислава Константина Вазы.

Подчеркивается, что результаты комплексного спектроскопического анализа не противоречат гипотезе искусствоведов.

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