Умер топ-офицер КГБ
- 26.11.2024, 14:28
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Ему было 62 года.
Умер бывший региональный начальник КГБ Иван Корж.
Ему было 62 года, сообщает «Гомельская правда».
Иван Корж родился 21 декабря 1961 года в деревне Новосёлки Петриковского района. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле, был стипендиатом Ленинской премии.
Работал учителем в Бабуничах, дежурным по станции, маневровым диспетчером, заместителем начальника станции «Витебск» Белорусской железной дороги. В 1986 году был призван на военную службу в КГБ. В начале 1990-х окончил контрразведывательный факультет Высшей школы Министерства безопасности Российской Федерации имени Дзержинского по специальности «офицер с высшим специальным образованием».
С 2005 по 2010 год Иван Корж был начальником управления КГБ по Гомельской области, следующие четыре года — начальником управления КГБ по Гродненской области. Известно, что он преследовал молодофронтовцев. С мая 2014 года по ноябрь 2016 года являлся начальником Института национальной безопасности.
В 2016 году был назначен в «палату представителей».
После президентских «выборов» 2010 года был включен в список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в ЕС. Решением Совета ЕС от 15 октября 2012 года как начальник управления КГБ по Гродненской области был признан ответственным за репрессии КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции в Гродненской области.