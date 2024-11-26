Умер топ-офицер КГБ 26.11.2024, 14:28

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Иван Корж

Ему было 62 года.

Умер бывший региональный начальник КГБ Иван Корж.

Ему было 62 года, сообщает «Гомельская правда».

Иван Корж родился 21 декабря 1961 года в деревне Новосёлки Петриковского района. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле, был стипендиатом Ленинской премии.

Работал учителем в Бабуничах, дежурным по станции, маневровым диспетчером, заместителем начальника станции «Витебск» Белорусской железной дороги. В 1986 году был призван на военную службу в КГБ. В начале 1990-х окончил контрразведывательный факультет Высшей школы Министерства безопасности Российской Федерации имени Дзержинского по специальности «офицер с высшим специальным образованием».

С 2005 по 2010 год Иван Корж был начальником управления КГБ по Гомельской области, следующие четыре года — начальником управления КГБ по Гродненской области. Известно, что он преследовал молодофронтовцев. С мая 2014 года по ноябрь 2016 года являлся начальником Института национальной безопасности.

В 2016 году был назначен в «палату представителей».

После президентских «выборов» 2010 года был включен в список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в ЕС. Решением Совета ЕС от 15 октября 2012 года как начальник управления КГБ по Гродненской области был признан ответственным за репрессии КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции в Гродненской области.

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