Спецоперация «Орешник» Владимир Фесенко

26.11.2024, 14:33

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Владимир Фесенко

На что рассчитывал Путин.

После выступления Путина с заявлением о применении новейшей системой средней дальности Орешник прошло несколько дней, а ВСУ дальше продолжают стрелять дальнобойным оружием по военным целям в РФ. Поэтому стали звучать предположения, мол, Путина уже не воспринимают как сильного лидера. Да, что значит «не воспринимают»? Некоторые уже готовится к переговорам с Путиным. Поэтому сказать, что не воспринимают, это было бы неправдой. Другое дело, что запугивание не сработало. Это важно сейчас подчеркивать, что использование дальнобойного оружия продолжается.

Путин своими угрозами в адрес Запада, в первую очередь, хотел, чтобы был восстановлен мораторий на применение западного дальнобойного оружия по территории РФ. Не сработало. И это очень важно. Потому что то, что произошло, это на самом деле мощная информационно-психологическая спецоперация, которая была комбинирована с ракетным ударом — с использованием якобы современного ракетного оружия. В данном случае нужен был ответ на применение западного дальнобойного оружия по территории РФ. Особенно Путина разозлил удар по центру управления в Курской области. Говорят, что там пострадали и представители дружественной для России Северной Кореи.

Но, тем не менее, Путин угрожал, ему надо было предъявить что-то. Потому что ударить по Западу, по странам НАТО, это огромный риск. И обратите внимание, как он сказал, мол, Россия имеет право… Он не сказал, что будут какие-то удары. Нет, только «имеет право». Поэтому угрозы есть, но реально это огромный риск для России. Поэтому продемонстрировали картинку с этим Орешником. Плюс сказал, что это оружие невозможно перехватить и так далее. То же самое раньше говорили о Кинжалах.

Последствия удара Орешником по Днепру будут. Не столько на войну между Россией и Украиной. Прямых последствий я пока не вижу и не думаю, что они будут. Но новый виток гонки ракетных вооружений, а в перспективе и ядерных вооружений неизбежен. Это направление — гиперзвуковые ракеты, а также разработка новейших систем ПВО, которые способны были бы перехватывать эти ракеты, будет одно из главных в дальнейшем развитии вооружений.

Но для нас сейчас важно, что на Западе не испугались, не отменили эти разрешения на использование американского и европейского дальнобойного оружия. И демонстрация того, что ты нас пугаешь, а мы не боимся — это важный эффект. И еще один эффект. На самом деле Путин хотел подтолкнуть и Трампа к более быстрым переговорам, а также вызвать внутренние споры и конфликт между администрацией Байдена, которая завершает свои полномочия, и администрацией Трампа, которая уже готовится к власти. Там были определенные полемики, но обошлось без конфликта. И даже когда обсуждают тему, а сохранит ли Трамп эти разрешения, большинство специалистов говорит, что, скорее всего, хотя бы из тактических соображений, он их не будет отменять. Это будет тоже использовать, как рычаги давления на Путина.

Поэтому, я думаю, что Путину не удалось достичь ключевых целей в этой спецоперации с Орешником, но она еще не завершена. И я думаю, что будут еще попытки и нас пугать. Там был анонс. Путин сказал, что будут анонсировать удары по отдельным городам. Я думаю, что они хотят спровоцировать панику в крупных городах, анонсируя такие удары. Часть людей, к сожалению, реагирует на это. И поэтому здесь тоже надо органам власти, официальной пропаганде думать, как людей успокаивать, так, чтобы эта российская ИПСО у нас работала с меньшими негативными последствиями.

На угрозы Путина откликнулись его партнеры в Европе. Мы услышали президента Сербии Александара Вучича. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил «если Путин что-то говорит, то это не пустая болтовня». Однако наибольшее впечатление это произвело на Китай. Я просто по своим каналам знаю. В Китае обеспокоены больше, чем мы. Вот они всерьез боятся того, что Путин может применить ядерное оружие. Они не хотят ядерной войны. Здесь я вижу и определенный положительный момент, потому что Китай может сдержать Путина. Но реально, я думаю, Путин будет ждать, пока Трамп официально вступит в свои полномочия в конце января. Пока о ядерной войне все это угрозы. Путин не самоубийца. Хотя, к сожалению, у него есть какие-то отклонения психические, очевидно. Но главное, он будет ждать Трампа и переговоров с Трампом. Поэтому пока что это — психологическая операция. А Китай не вмешивается, но опасается обострения войны и не дай Бог, если у Путина крыша поедет.

Владимир Фесенко, New Voice

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