Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов 1 26.11.2024, 14:38

1,814

Всего изготовили только четыре Mercedes W196 R Stromlinienwagen.

В Штутгарте на аукцион RM Sotheby's выставили болид Mercedes-Benz W196 1954 года. За уникальный спорткар планируют получить более 55 миллионов долларов, то есть он является одним из самых дорогих авто в мире. Как пишет «Фокус», о нем рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Mercedes W196 R Stromlinienwagen — очень нетипичный болид «Формулы-1». Обычно подобные авто имеют открытые колеса, однако Mercedes получил обтекаемый кузов с передними и задними крыльями.

В 1954 году команда Mercedes нашла лазейку в правилах «Формулы-1» — оказалось, что они не запрещают авто с закрытыми колесами. Поэтому для скоростных трасс создали специальную обтекаемую модификацию Mercedes W196, а на медленных автодромах использовали обычный болид с открытыми колесами.

Двигатель Mercedes W196 R Stromlinienwagen также был инновационным. Болид оснащен 2,5-литровой рядной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива, которая развивает 290 л. с. Он способен разогнаться до 300 км/ч.

Всего изготовили всего четыре Mercedes W196 R Stromlinienwagen. Именно на этом авто Хуан-Мануэль Фанхио выиграл Гран-при Аргентины, а сэр Стирлинг Мосс установил рекорд круга в Гран-При Италии.

В 1965 году Mercedes-Benz подарил этот болид автомузею на треке в Индианаполисе. Теперь же часть его коллекции распродается на аукционе и Mercedes W196 является самым дорогим лотом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com