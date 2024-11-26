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Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов

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  • 26.11.2024, 14:38
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Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов

Всего изготовили только четыре Mercedes W196 R Stromlinienwagen.

В Штутгарте на аукцион RM Sotheby's выставили болид Mercedes-Benz W196 1954 года. За уникальный спорткар планируют получить более 55 миллионов долларов, то есть он является одним из самых дорогих авто в мире. Как пишет «Фокус», о нем рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Mercedes W196 R Stromlinienwagen — очень нетипичный болид «Формулы-1». Обычно подобные авто имеют открытые колеса, однако Mercedes получил обтекаемый кузов с передними и задними крыльями.

В 1954 году команда Mercedes нашла лазейку в правилах «Формулы-1» — оказалось, что они не запрещают авто с закрытыми колесами. Поэтому для скоростных трасс создали специальную обтекаемую модификацию Mercedes W196, а на медленных автодромах использовали обычный болид с открытыми колесами.

Двигатель Mercedes W196 R Stromlinienwagen также был инновационным. Болид оснащен 2,5-литровой рядной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива, которая развивает 290 л. с. Он способен разогнаться до 300 км/ч.

Всего изготовили всего четыре Mercedes W196 R Stromlinienwagen. Именно на этом авто Хуан-Мануэль Фанхио выиграл Гран-при Аргентины, а сэр Стирлинг Мосс установил рекорд круга в Гран-При Италии.

В 1965 году Mercedes-Benz подарил этот болид автомузею на треке в Индианаполисе. Теперь же часть его коллекции распродается на аукционе и Mercedes W196 является самым дорогим лотом.

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