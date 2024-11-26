В Кремле занервничали из-за разговоров о передаче Украине ядерного оружия

В Кремле занервничали из-за разговоров о передаче Украине ядерного оружия5
- 26.11.2024, 14:43
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Слово взял Песков.
Обсуждение на Западе возможности передачи Украине ядерного оружия «абсолютно безответственно».
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.
На прошлой неделе газета New York Times сообщила, что некоторые западные чиновники предположили, что президент США Джо Байден может передать Украине ядерное оружие.
Песков заявил, что комментарии приписываются только анонимным источникам, и те, кто их делает, не чувствуют «ни капли ответственности». Запад должен внимательно прислушиваться к Владимиру Путину, сказал он.