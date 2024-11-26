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За ночь в Беларусь залетели 17 «Шахедов»

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  • 26.11.2024, 14:47
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За ночь в Беларусь залетели 17 «Шахедов»
иллюстративное фото Getty

Авиация ВВС РБ поднималась в небо три раза.

В ночь с 25 на 26 ноября было зафиксировано минимум 17 заходов российских дронов-камикадзе в Беларусь из Украины.

Дроны проходили через «Белорусский коридор», двигались в сторону Лоева, Брагина, Речицы, Мозыря и Ельска, а один из них залетел повторно, пишет «Белорусский Гаюн».

Первый заход произошел в 22:26, дрон двигался в сторону Лоева и далее шел глубже в Беларусь в направлении Василевичей (между Речицей и Мозырем), после чего пропал.

Далее дроны заходили: в 23:05, 23:19, 23:30, 23:56, 00:32, 01:00, 01:14, 01:25, 02:23, 02:31, 02:33, 02:43, 02:51 (2 шт), 03:06 и 03:23.

«Шахед» в 23:56 залетел через Асаревичи, спустя 10 минут вернулся на Киевское водохранилище, развернулся над Украиной и снова залетел в Беларусь уже через Любеч и полетел на Речицу. Кроме того, два «Шахеда» могли быть сбиты в Мозырском районе около 03:10 — они пропали одновременно около Мозыря.

За ночь ночная авиация ВВС РБ поднималась три раза. По данным Воздушных сил ВСУ, над территорией Беларуси было локально потеряно 5 БПЛА.

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